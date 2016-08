Se inconforman locatarios con cambio de vialidad de la 60

Locatarios del mercado Morelos protagonizaron una manifestaron, en la que externaron su inconformidad contra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, por cambiar la vialidad de la calle 60, pues consideran que por esta determinación la presencia de consumidores en el centro de abasto popular ha disminuido.

A la 9:00 horas de ayer, más de 30 locatarios se aglomeraron en la entrada del mercado solicitando la presencia del edil, de la secretaria del Ayuntamiento, Diana Méndez Graniel para explicar la modificación de la vialidad.

El matarife Fernando Lugo declaró que aunado a la demora en la pavimentación por parte de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección Desarrollo Urbano modificó la circulación, volviéndola de un solo sentido.

Situación que provocó que disminuyera el número de clientes de la central de abasto al no tener espacios donde estacionarse.

“Los más de 50 locatarios del mercado hoy estamos perjudicados con esta decisión, tenemos más de dos meses con esta situación y hemos solicitado una audiencia con el alcalde y hasta el momento no nos da la cara.

“Si en la próxima semana no tenemos una respuesta y no restauran la circulación, nos manifestaremos en el Ayuntamiento para que nos puedan atender porque no vemos que a las autoridades municipales les interese el tema”, aseveró.

El locatario declaró que con el único que tuvieron un acercamiento fue con el exdirigente panista, Juan Mendoza Vior, quien al parecer se encuentra detrás de todas las pavimentaciones de calles con concreto hidráulico que se están ejecutando actualmente en la ciudad.

“Juan Mendoza nos dijo que presentáramos un escrito dirigido al alcalde solicitando que se restituya la circulación de doble sentido, que él nos ayudaría para que se nos tomará en cuenta, pero la solicitud ya se hizo y no estamos recibiendo respuesta, por ello el segundo paso será una movilización”, agregó.

También algunos vecinos señalaron sentirse afectados por dicha modificación a la circulación vehicular.