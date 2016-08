Ciudadanos en peligro por pozos en construcción

CALKINÍ.- Inconclusa está la construcción de pozos de absorción de aguas pluviales temporada 2016, en calles del Centro, barrios y colonias de esta ciudad, lo que pone en peligro la integridad física de los ciudadanos, al no colocarles las señales correspondientes lo que causa malestar a los vecinos.

Dieron a conocer Felipe Can Puc, Víctor Can, Antonio Ku y Jorge Che, de las calles 24 entre 19 y 23 del barrio Kilakán, calle 17 entre 22 y 24 San Luis Obispo, calle 11 entre 22 A y 24 y calle 22 A entre 11 y 9 del la Fátima, quienes relataron que tiene más de un mes que iniciaron los trabajos y aun no terminan.

Víctor Can dijo que en las áreas que ya terminaron, las zanjas fueron rellenadas con polvo de piedra y tierra blanca, pero como no compactaron y tampoco pavimentaron, ya no queda nada del relleno.

El peligro acecha a automotores, motociclistas, triciclos y ciclistas, pues varios conductores de los tres últimos han caído y del primero cuando la unidad se va a la zanja.