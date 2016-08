Taxista y vendedor se lían a golpes por chicle

CD. DEL CARMEN.- Con una herida en la ceja y a punto de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acabaron un vendedor ambulante y un taxista luego de liarse a golpes por el precio de un chicle.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:20 horas del pasado domingo sobre la avenida 31, esquina con calle 60 de la colonia Petrolera, justo afuera de conocida tienda comercial.

De acuerdo a la versión del taxista de la unidad 2756 y con placas 14-34-BFB del Estado, él se detuvo a comprar un chicle pero el vendedor le quiso cobrar cinco pesos de más, por lo que comenzaron a discutir hasta terminar en los golpes.

Entre el manoteo el joven ambulante le abrió de una pedrada la ceja al taxista, motivo por el que los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y atendieron al ruletero, le aplicaron un pequeño vendaje y determinaron que no era necesario un traslado de emergencia.

Por otra parte, Julio César “N”, vendedor de dulces, explicó que él se encontraba comiendo cuando el taxista llegó a comprarle un chicle, sin embargo el problema se generó cuando él le dijo que el costo era de 13 pesos, a lo que el taxista le contestó que en todos lados lo vendían a 10 pesos.

“Me empezó a insultar y yo solo le dije que eran 13 pesos, que a ese precio yo lo vendo y que si no los quería que los dejara y me siguió insultando hasta que me enojó y me paré”, dijo.

“Él me empujó primero, fue cuando agarré la piedra y le pegué, pero él salió corriendo a su carro y sacó un tubo”, explicó el vendedor.

Ante este hecho, ambos estuvieron a punto de ser detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva, sin embargo, prefirieron llegar a un acuerdo.