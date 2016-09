Identifican a muerto de Chiná

Personal de la Vicefiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), investiga el apuñalamiento y muerte de una persona del sexo masculino, en el poblado de Chiná, la noche del sábado 3 de septiembre.

No hay asegurados. En la Fgecam no han revelado la identidad de la víctima, aunque fuentes no oficiales señalaron que está plenamente identificado y su cuerpo ya habría sido entregado a sus familiares. Se desconoce el móvil del homicidio.

El personal de la Vicefiscalía Especializada inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables.

Tampoco se ha brindado información sobre la causa de la muerte, ni cuántas lesiones por arma blanca sufrió la víctima antes de perder la vida en una brecha de la calle 20 por 15 de la colonia Centro del poblado de Chiná.

Vecinos quienes descubrieron el cuerpo, afirmaron desconocer a la víctima. No era ni de la colonia ni del poblado.

El reporte del hallazgo ocurrió cerca de las 22:00 horas del sábado pasado. El cuerpo estaba a unos metros de la calle 20, justo sobre una brecha que va a las casas ubicadas en una loma y debajo de un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense, luego de que el área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva.