Culminan estudios en el Conalep

Un grupo de 114 jóvenes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel “Guillermo González Galera”, recibió sus constancias de culminación de estudios de manos de autoridades educativas en ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones Campeche XXI.

Los egresados Brenda Collí Vera, Enrique Ramírez, Luis Estrella, Gerardo Canepa, Luis Hernández Moreno, Roberto Ortiz May, Diego Pérez Guzmán y Víctor Ruiz, fueron algunos de los alumnos que recibieron diplomas por su excelente desempeño académico.

Recibieron sus constancias Roberto Abreu Arteaga, Ángel Balán Chan, José Cahuich Pech, Luis Campos Cardozo, Jorge Carrillo Cuevas, Erik Chablé Moo, Jesús Chan Cámara, José Chan Dzib y Emmanuel Chan Reyes.

Iván Chuc Reyes, Alejandro de la Gala Sunza, Alexis Dzul, Daniel May, Gener Pino Chablé, Aurelio Polanco Sánchez, Oscar Poot Pech, Jhony Sunza Cu, Katy Barrera May, Ana Domínguez Medina, Erika Dzib Can, Edwin Álvarez Junco, Elvia Flores Tello y Manuel Palomo Burgos, entre otros jóvenes.