Se difunde supuesto milagro en capilla de Yucatán

Imágenes de un supuesto milagro en una hostia del santísimo sacramento de la capilla de Guadalupe de la colonia Gonzalo Guerrero, al norte de la ciudad de Mérida, se volvieron virales luego de que diversos fieles católicos yucatecos compartieron las gráficas a través de las redes sociales.

De acuerdo con las versiones que circulan en la web, durante la misa varios feligreses notaron la presencia de una mancha roja que parece una gota de sangre en la eucaristía que se utilizó durante la consagración en la misa del pasado domingo las 11:30 horas, oficiada por el Padre Ignacio Kemp Lozano.

Los presentes tomaron varias fotografías y las hicieron circular, algunos calificando el hecho como “un milagro” y pidieron realizar oraciones para que el hecho sea reconocido oficialmente como tal.

Sin embargo, en declaraciones hechas a diversos medios yucatecos por el sacerdote Jorge Martínez Ruz, quien es vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, aclaró que el hecho no puede calificarse aún como un “asunto oficial”.

Expuso que se enteraron del hecho por la difusión hecha a las imágenes de la “mancha de sangre” por las redes sociales, pero de manera formal no han recibido ningún reporte o notificación al respecto, ni por parte de la comunidad católica ni por los responsables de la capilla de Guadalupe.

“No pueden asegurar la fuente de las fotografías, ni los detalles de evento. No es nada oficial hasta que no haya algún análisis, puede ser algo de algún devoto, hasta el momento no podemos decir nada, porque no tenemos ninguna información al respecto, si fuera algo oficial se daría a conocer desde la arquidiócesis”, apuntó el presbítero.

Sin embargo, varios usuarios de las redes sociales dan por hecho que se trata de un “milagro” y algunos criticaron incluso que los representantes de la iglesia católica no den crédito a la presenta mancha de sangre que se observa en las hostias usadas durante la misa del pasado domingo.